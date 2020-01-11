Гороскоп на 11 января: Убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям

Рак, начинать что-то новое всегда непросто, но вам необходимо научиться правильно распределять свои силы. Воспринимайте похвалу с благодарностью и не забывайте говорить другим приятные вещи. Все возвращается бумерангом.

Близнецы, отличная вечеринка в кругу друзей — это то, что вам нужно в данный момент. Оторвитесь на всю катушку, постарайтесь не думать о проблемах — для этого есть понедельник. Шутка, конечно! Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

Телец, слова правды могут сделать больно, однако это лучше, чем жить в забвении. Вас ждут новые знакомства, которые привнесут яркие эмоции в вашу жизнь. Встреча со старыми друзьями также станет отличным лекарством для души.

Современный мир тянет из нас много энергии, Овен. Хоть вам такой пример и не понравится, но постоянное использование гаджетов и соцсетей, а также завышенные требования от окружающих не дают вам ощущения гармонии. Учитывая, что мы находимся под влиянием полной Луны и затмения, вы, вероятно, будете чувствовать себя особенно чувствительно сегодня. Каждый момент вдумывайтесь, чем вы занимаетесь, и кого и что вы пускаете в свое пространство. Лучше придерживаться привычных условий и проводить время в компании тех, с кем уютно. Убедитесь, что вы общаетесь с Матерью Природой, пока вы в ней. Нет лучшего способа «заземлить» себя.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, в период убывающей Луны не стоит начинать новых дел до начала следующего лунного месяца. Необходимо также снизить физические и эмоциональные нагрузки.

♌ Лев

Выйдите за пределы физической идентичности и осознайте энергию, которая течет внутри вас. Мы все являемся смесью Инь и Янь — мужского и женского, Шивы и Шакти. Каждый играет неотъемлемую роль в нашем сознании. Таким образом, каждая часть должна быть признана и принята. Сегодня звезды складываются так, что вам нужно вернуться в состояние божественного баланса. Учитывая, что окружающие события притягиваются внутренним миром, помните, что ваша энергия поможет вам привлечь гармоничные отношения.

Космический совет: вернитесь в состояние божественного равновесия.

♍ Дева

Дева, проведите этот день наедине с собой. Вокруг вас в последнее время происходит слишком много событий, и вам нужно привести мысли в порядок. Послушайте приятную музыку, насладитесь чтением хорошей книги и просто подумайте о вечном.

Космический совет: одиночество — то, что вам сейчас нужно.

♎ Весы

Весы, на ваших карах — мир, любовь и гармония. Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах, они со 100% вероятностью найдут отклик у того, кого вы любите. Отличной идеей будет устроить романтичный сюрприз своей второй половинке или сделать что-то приятное близкому другу.

Космический совет: любите и будьте любимы.

♏ Скорпион

Скорпион, вам необходимо определиться, чего вы по-настоящему хотите. Это время внутренней трансформации и серьезных перемен. Некоторые из вас могут почувствовать особый творческий подъем, не сопротивляйтесь этому желанию.

Космический совет: определитесь со своими желаниями.

♐ Стрелец

Автор знаменитого романа «Сорок правил о любви» Элиф Шафак прекрасно описывает ваше нынешнее состояние: «Каждая настоящая любовь и дружба — это история неожиданных преобразований. Если мы являемся одним и тем же человеком до и после того, как мы любили, это означает, что мы недостаточно любили». Ваши межличностные отношения занимают центральное место, которые воспитывают и вдохновляют вас стать лучшей версией себя. Поблагодарите Вселенную за всю вашу любовь и все, что еще впереди.

Космический совет: наслаждайтесь глубокой алхимией в отношениях.

♑ Козерог

Козерог, ваша душа требует откровенной беседы с близким человеком. Вы сможете преодолеть все неприятности, если будете правдивы с самим собой. Практикуйте доброту и сострадание по отношению к другим людям.

Космический совет: поговорите по душам с близким человеком.

♒ Водолей

Водолей, хозяева ли мы своей жизни? Сами ли мы создаем ее сценарий? И да, и нет. Многие наши поступки отражаются на нашем будущем. Подумайте об этом перед принятием важного решения. Вы способны на многое, но лишь наполовину используете свой потенциал.

Космический совет: ваша судьба в ваших руках.

♊ Рыбы

Рыбы, время от времени не забывайте смотреть в звездное небо. Это поможет вам помнить о том, как полезно иногда помечтать. Завтра все будет еще лучше, чем вчера. Не надо впадать в уныние и заниматься самобичеванием.

Космический совет: мечтать — не вредно, вредно — не мечтать.

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