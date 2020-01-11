Скончался правивший полвека султан Омана Кабус бен Саид

Умер султан Омана Кабус Бен Саид на 80 году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
Султан Кабус бен Саид являлся первым и единственным правителем современного Омана. Он взошел на престол 23 июля 1970 года.
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Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет, сообщает агентство Reuters.
Фото: Wikimedia.org
Умер султан Омана Кабус Бен Саид на 80 году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
Султан Кабус бен Саид являлся первым и единственным правителем современного Омана. Он взошел на престол 23 июля 1970 года.
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