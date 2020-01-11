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Скончался правивший полвека султан Омана Кабус бен Саид

, 3:16 | Нюра Незванова Срочная новость 54

Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет, сообщает агентство Reuters.

Фото: Wikimedia.org

Умер султан Омана Кабус Бен Саид на 80 году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Султан Кабус бен Саид являлся первым и единственным правителем современного Омана. Он взошел на престол 23 июля 1970 года.

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