Удивительное сходство жены Мартиросяна с Алсу на архивном фото заметили подписчики и сама певица

Жена Гарика Мартиросяна поделилась архивным фото, на котором она, по мнению поклонников, похожа на Алсу. Фотография появилась на странице Жанны Левиной-Мартиросян в Instagram.

На снимке, которому, по словам самой Жанны, порядка 20 лет, она позирует в летнем платье на бретелях с принтом «под зебру». Супруга комика, которую публика привыкла видеть со светлым оттенком волос, предстала на старом фото брюнеткой.

«А вам брюнеткой круче»;

«Темные волосы классно оттеняют глаза. Вы красотка в любом образе»;

«С Алсу очень похожи»;

«На этой фотке сильно похожи с Алсу», — отметили подписчики.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Сходство заметила и сама певица, которая тесно общается с женой Гарика Мартиросяна.

«Я тут на тебя похожа! Откуда у тебя моя фотография?» — поразилась Алсу.

«Да, я в свои 22 была похожа на тебя в 36», — ответила Жанна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 43-летняя жена Мартиросяна очаровала фанатов своим образом.