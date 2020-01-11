Удивительное сходство жены Мартиросяна с Алсу на архивном фото заметили подписчики и сама певица

Жена Гарика Мартиросяна поделилась архивным фото, на котором она, по мнению поклонников, похожа на Алсу. Фотография появилась на странице Жанны Левиной-Мартиросян в Instagram.
На снимке, которому, по словам самой Жанны, порядка 20 лет, она позирует в летнем платье на бретелях с принтом «под зебру». Супруга комика, которую публика привыкла видеть со светлым оттенком волос, предстала на старом фото брюнеткой.
«А вам брюнеткой круче»;
«Темные волосы классно оттеняют глаза. Вы красотка в любом образе»;
«С Алсу очень похожи»;
«На этой фотке сильно похожи с Алсу», — отметили подписчики.
Сходство заметила и сама певица, которая тесно общается с женой Гарика Мартиросяна.
«Я тут на тебя похожа! Откуда у тебя моя фотография?» — поразилась Алсу.
«Да, я в свои 22 была похожа на тебя в 36», — ответила Жанна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 43-летняя жена Мартиросяна очаровала фанатов своим образом.