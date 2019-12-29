«Старшеклассница»: 43-летняя жена Мартиросяна очаровала фанатов своим образом

Супруга комика Гарика Мартиросяна кажется нашла машину времени и преобразилась в юную девушку. На своей странице в Instagram Жанна Левина поделилась снимков в образе школьницы. Она одета в черное платье с белым воротничком. Ее волосы красиво уложены, а мейкап придает выразительности лицу. Такое преображение сама Жанна отметила в подписи к посту.

«Старшестаршеклассница», — написала звезда.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Подписчиков знаменитости очаровал снимок 43-летней женщины. Вероятно, образ придуман для съемок или фотосессии. Сейчас у Жанны короткая стрижка, однако пользователи оценили длинные волосы любимицы и отметили, что ей так очень идет. Также они стали соревноваться в оригинальности подписей и угадывать, на кого больше похожа Жанна.

«На Юлю Барановскую тут похожа»;

«Мэри Поппинс! Ах, какое блаженство, ах какое блаженство — знать, что я совершенство, знать что я идеал»;

«Старшекласснице очень идут длинные волосы»;

«КАмсомолка…! СпАртсменка…! Просто красавица!» (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты спорят, на кого похожа жена Мартиросяна с черным каре.