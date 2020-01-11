Модель Анастасия Решетова, как все молодые матери, весьма суеверна и старается оградить своего первенца от взглядов посторонних людей. Постоянно выкладывая фото своего малыша в социальной сети возлюбленная рэпера Тимати прячет личико маленького Ратмира за смайликами, пишет Дни.ру.

На фото молодая мама, одетая в приталенное белое платье, стоит на берегу океана на фоне заката. На слегка вытянутых руках Анастасия держит сынишку лицом к себе. Несмотря на сумерки, камера все же смогла передать детали. Подписчики модели прекрасно могут рассмотреть профиль малыша с пухлыми губами и слегка вздернутым носиком.

В подписи к снимку Решетова призналась, что ей нравится наблюдать за тем, как сын увлеченно наблюдает за сменой обстановки вокруг. Звезда хочет, чтобы Ратмир успел увидеть те места на земном шаре, которых еще не коснулась проблема природных аномалий.

«Пусть наши дети не столкнутся с глобальными экологическими катастрофами, живут в нормальном климате, где богатая и здоровая фауна, ценят и заботятся о земле, которую так красиво придумал Всевышний!» — написала избранница рэпера.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Пользователи восторженно встретили первый снимок звездного наследника без фильтров. Несмотря на сумерки и то, что малыша сфотографировали в профиль, мальчик как две капли воды похож на отца и старшую сестренку Алису, заявили фолловеры.

«Очертаниями на Алису похож»;

«На Алису похож»;

«Красивое фото, красивая мама с сыном»;

«Симба»;

«Даже издалека видно, как ребенок похож на папу и на сестренку», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова показала фото до и после беременности.