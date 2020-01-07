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«Крош внутри/крош вылез»: Решетова показало фото до и после беременности

, 8:03 | Ниса Мурзанаева Фото 50

23-летняя модель родила всего около трех месяцев назад, однако уже находится в идеальной форме.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная Тимати 23-летняя Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фото до и после беременности. Модель опубликовала в Instagram коллаж из двух снимков.

На первой фотографии манекенщица позирует в топе и обтягивающей юбке, демонстрируя «выдающийся» животик. На второй она предстала в короткой леопардовой блузе и откровенном бикини.

«Крош внутри/крош вылез», — подписала снимок модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фигура Анастасии Решетовой после недавней беременности выглядит поистине потрясающе. Звезда родила сына Ратмира всего около трех месяцев назад, однако успела за это время привести тело в идеальный порядок. Кажется, модель и сама удивилась такому положению вещей.

«Если честно, то я была уверена, что после родов в купальнике минимум через полгода смогу ходить», — призналась знаменитость.

Поклонники вторят Анастасии Решетовой и под каждой публикацией удивляются тому, насколько быстро ей удалось вернуть былую форму. Однако звезда не торопится раскрывать секрет своей стройности.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский предположил, что невеста Тимати просто соблюдала режим питания и не набрала много килограммов во время беременности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова поделилась нереально красивым снимком с отдыха.

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