Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Петербурге попало на видео

Дерзкое ограбление одного из магазинов сотовой связи попало в объектив камеры наблюдения. Видео этого инцидента опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах видно, как один из злоумышленников в маске врывается в торговую точку и угрожая дубинкой продавщице валит ее на пол. Другой в этот момент следит за обстановкой снаружи.

Добычей грабителей стали 300 тысяч рублей и 10-15 смартфонов.

Схватив награбленное мужчины выбежали из салона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дерзкая кража почти 10 миллионов рублей из банкомата попала на видео.