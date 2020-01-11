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Дерзкое ограбление салона сотовой связи в Петербурге попало на видео

, 23:05 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 85

Происшествие случилось в одном из магазинов на улице Савушкина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

Дерзкое ограбление одного из магазинов сотовой связи попало в объектив камеры наблюдения. Видео этого инцидента опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах видно, как один из злоумышленников в маске врывается в торговую точку и угрожая дубинкой продавщице валит ее на пол. Другой в этот момент следит за обстановкой снаружи.

Добычей грабителей стали 300 тысяч рублей и 10-15 смартфонов.

Схватив награбленное мужчины выбежали из салона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дерзкая кража почти 10 миллионов рублей из банкомата попала на видео.

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