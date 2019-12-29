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Дерзкая кража почти 10 миллионов рублей из банкомата попала на видео

, 20:44 | Светлана Александрова Эксклюзивное видео 109

Двое мужчин зашли в один из торговых центров Санкт-Петербурга, вскрыли аппарат на глазах у посетителей, забрали деньги и ушли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / XinHua

В Санкт-Петербурге расследуют дерзкую кражу почти десяти миллионов рублей из банкомата. Преступление было совершено вечером 27 декабря в одном из торговых центров на юге города.

На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как двое мужчин спокойно входят в здание, вскрывают банкомат, прямо на глазах у ничего не подозревающих посетителей магазина вынимают из него кассеты с деньгами, складывают в сумки, закрывают банкомат и так же спокойно уходят.

Добычей налетчиков стали шесть кассет с деньгами — в общей сложности 9,7 миллиона рублей.

Интересно, что буквально через полчаса неизвестные пытались опустошить другой банкомат, но вынуждены были отказаться от этой затеи, когда их заметил охранник. Преступники скрылись, их ищут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Череповце в результате взрыва банкомата погиб взломщик, пытавшийся похитить деньги.

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