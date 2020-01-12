Что известно о погибшем на «Дакаре» португальском гонщике

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. Спортсмен упал с мотоцикла на 276 километре трассы седьмого этапа.

Организаторы гонки отправили на место происшествия медицинский вертолет, который добрался до Гонсалвеша и обнаружил его без сознания после остановки сердца. Проведя реанимационные мероприятия на месте, медики доставили мотогонщика на воздушном судне в больницу, где он был объявлен мертвым. Об этом сообщается на официальном сайте «Дакара».

40-летний Паулу Гонсалвеш принимал участие в своем 13-м «Дакаре». Он дебютировал в 2006 году и четыре раза финишировал в первой десятке. В 2015 году Гонсалвеш занял второе место в общем зачете, уступил только Марку Кома.

5 февраля Паулу Гонсалвешу должен был исполниться 41 год. Перед началом гонки «Дакар» он заявил, что рад оказаться в команде вместе со своим зятем и надеется, что это приведет его к победе. Также мотогонщик отметил — ему придется выступать на новом «неприрученном» мотоцикле.

«Присоединиться к моему зятю приятно, потому что мы можем работать вместе и подталкивать друг друга. У меня есть еще два месяца, чтобы адаптироваться к новому байку и быть готовым бороться за высокие позиции. Это цель для меня», — сказал погибший незадолго до старта ралли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара».