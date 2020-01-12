Португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара»

Португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла на 276 километре гоночной трассы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов соревнований.

Известно, что спортсмен был отправлен вертолетом в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Как сообщается на официальном сайте ралли-марафона «Дакар», прибыл медицинский вертолет. Гонщик оперативно был доставлен в больницу Лейла, но врачи были не в состоянии помочь португальскому спортсмену.