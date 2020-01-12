  1. Пятый канал
  4. Назначена дата проведения внеочередных выборов президента Абхазии

Назначена дата проведения внеочередных выборов президента Абхазии

, 14:33 | Ниса Мурзанаева Видео 43

В то же время абхазский ЦИК переизбрал Тамаза Гогию главой комиссии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Внеочередные президентские выборы в Абхазии после отмены результатов предыдущих состоятся 22 марта 2020 года. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

«22 марта. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решения», — сказал председатель избиркома Тамаз Гогия.

Отмечается, что председателем ЦИК единогласно переизбран нынешний глава ведомства Тамаз Гогия, пишет ТАСС.

В Сухуме 9 января начались протестные акции во главе с председателем оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией. Протестующие были не согласны с результатами выборов на должность главы государства, которые прошли в сентябре 2019 года.

Тогда Алхас Квициния проиграл своему сопернику Раулю Хаджимбе с минимальным отставанием. Соотношение голосов составило 46,19% против 47,39%, соответственно.

Итоги выборов главы государства, прошедшие осенью 2019 года, Верховный суд Абхазии отменил 10 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Абхазии опротестует решение Верховного суда, отменившего итоги выборов.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

15:21
Галине Польских потребовалась экстренная помощь врачей
15:16
Букмекеры назвали фаворита в поединке Макгрегора против Серроне
15:12
Размер компенсации семьям погибших в авиакатастрофе будет отдельно обсуждаться Украиной и Ираном
15:00
Новые детали нападения на «Короля мерседесов» Людвига Байсера в Москве
14:49
В аэропорту Женевы объяснили, почему произошла массовая эвакуация пассажиров
14:46
«Амазонка»: жена внука Пугачевой снялась в бикини в джунглях

Сейчас читают

«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню
Видео: Екатерина Шпица выскочила из воды, чтобы показать подписчикам краба
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]