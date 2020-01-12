Назначена дата проведения внеочередных выборов президента Абхазии

Внеочередные президентские выборы в Абхазии после отмены результатов предыдущих состоятся 22 марта 2020 года. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

«22 марта. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решения», — сказал председатель избиркома Тамаз Гогия.

Отмечается, что председателем ЦИК единогласно переизбран нынешний глава ведомства Тамаз Гогия, пишет ТАСС.

В Сухуме 9 января начались протестные акции во главе с председателем оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией. Протестующие были не согласны с результатами выборов на должность главы государства, которые прошли в сентябре 2019 года.

Тогда Алхас Квициния проиграл своему сопернику Раулю Хаджимбе с минимальным отставанием. Соотношение голосов составило 46,19% против 47,39%, соответственно.

Итоги выборов главы государства, прошедшие осенью 2019 года, Верховный суд Абхазии отменил 10 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Абхазии опротестует решение Верховного суда, отменившего итоги выборов.