Фатальная ошибка: что нельзя делать, когда вы оставляете собаку одну дома

Кинолог Спайви призвал долго не прощаться с собакой

Привычка долго прощаться с собакой перед выходом из дома может негативно сказываться на ее поведении. По мнению кинолога Адама Спайви, излишне эмоциональные проводы и встречи иногда усиливают возбуждение питомца и могут усугублять тревогу разлуки. Об этом сообщает Mirror.

Эксперт рассказал, что многие владельцы даже не подозревают, как привычные проявления заботы могут влиять на поведение их четвероногих друзей.

Почему не стоит долго прощаться с собакой

По словам кинолога, перед выходом из дома хозяева нередко начинают гладить питомца, разговаривать с ним и объяснять, куда собираются. Например, человек может ласково попрощаться с собакой, заверить, что скоро вернется, а затем сразу закрыть за собой дверь.

Спайви считает, что подобное поведение способно вызвать у животного возбуждение непосредственно перед разлукой. При этом собаки могут распознавать знакомые слова и команды, но не воспринимают длинные объяснения так же, как люди.

В результате питомец получает эмоциональное внимание хозяина, а спустя несколько секунд остается один. По мнению специалиста, такая последовательность действий у некоторых собак может усиливать беспокойство.

Как правильно уходить из дома

Кинолог рекомендует не превращать каждый уход в эмоциональное событие. Вместо долгих прощаний и активных ласк лучше вести себя спокойно и привычно.

Спайви считает, что это поможет питомцу воспринимать отсутствие хозяина как обычную часть повседневной жизни. Перед уходом также важно позаботиться о потребностях животного.

Собаку следует заранее выгулять и дать ей возможность немного поиграть или заняться привычной активностью.

Продолжительность времени, которое питомец может провести без человека, зависит от возраста, здоровья, индивидуальных особенностей и условий содержания. Особенно внимательно нужно относиться к щенкам и животным, которые уже испытывают тревогу при расставании с хозяином.

Почему не нужно сразу обнимать собаку после возвращения

По мнению Спайви, еще одну распространенную ошибку владельцы совершают, когда приходят домой. Если собака встречает человека прыжками и бурной радостью, хозяин часто начинает активно разговаривать с ней, гладить и поощрять такое поведение.

Кинолог считает, что это может дополнительно усиливать возбуждение животного. Он рекомендует сначала дать собаке немного успокоиться, а уже затем уделить ей внимание.

По его словам, достаточно подождать несколько минут, пока питомец перестанет прыгать и начнет вести себя спокойнее. После этого можно поздороваться с собакой и уделить ей внимание.

Тогда животное постепенно начнет связывать спокойное поведение с положительной реакцией хозяина.

Как помочь собаке привыкнуть к одиночеству

Спайви утверждает, что изменения в поведении владельца могут дать результат уже через несколько дней или недель. Если человек перестанет бурно прощаться с питомцем и столь же эмоционально встречать его, собака со временем может начать реагировать на уходы и возвращения спокойнее.

По мнению кинолога, главное — не усиливать эмоции животного дополнительным вниманием. Однако такие рекомендации не являются универсальным способом лечения тревоги разлуки.

Если оставшись одна собака продолжительно лает, воет, разрушает предметы или демонстрирует другие признаки сильного стресса, одного изменения ритуала прощания может оказаться недостаточно.

В подобных случаях необходимо учитывать индивидуальные особенности питомца и при необходимости обратиться к ветеринарному специалисту по поведению животных.

Главное правило, на котором настаивает Спайви, заключается в том, чтобы сделать уходы и возвращения хозяина максимально спокойными и предсказуемыми.

Что происходит с собакой, когда хозяин уходит

Не каждая собака, которая бурно встречает хозяина, страдает от тревоги разлуки. Однако у некоторых животных беспокойство начинается еще до ухода человека: питомец следит за хозяином, нервничает, когда тот берет ключи или надевает куртку, ходит следом по квартире.

После ухода признаки могут становиться более заметными. Собака начинает выть или лаять, метаться по дому, царапать дверь, грызть мебель, разрушать вещи, ходить в туалет в квартире, несмотря на то что раньше такого не происходило. Некоторые животные отказываются от еды, тяжело дышат, дрожат или, наоборот, становятся необычно тихими и подавленными.

Поэтому смотреть стоит не только на то, насколько эмоционально собака встречает хозяина, но и на ее поведение в течение всего периода его отсутствия.

Стоит ли оставлять телевизор включенным

Некоторым собакам может быть спокойнее, если дома остается привычный фоновый звук — например, радио или телевизор. Это может заглушать шумы с улицы и создавать ощущение обычной домашней обстановки.

Однако телевизор сам по себе не лечит тревогу разлуки. Если собака испытывает сильный стресс, необходима постепенная работа с причиной проблемы.

Когда пора обращаться к специалисту

Если собака регулярно воет, разрушает дверь или мебель, пытается выбраться из квартиры, не ест в отсутствие хозяина или демонстрирует сильное беспокойство, проблему лучше не оставлять без внимания.

Особенно важно не наказывать питомца за испорченные вещи или лужи после возвращения. Такое поведение может быть следствием стресса, а наказание способно дополнительно усилить тревогу.

В сложных случаях ветеринарный врач или специалист по поведению животных может составить индивидуальный план коррекции. При выраженной тревоге иногда применяют и медикаментозную терапию, но она подбирается ветеринаром и обычно используется вместе с поведенческой работой.

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