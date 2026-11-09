Проколоть уши и не пожалеть: как выбрать первые серьги для ребенка

Для первого прокола детям рекомендуют выбирать серьги из медицинской стали

Первые серьги для ребенка должны быть не только красивыми, но и безопасными. Неподходящий металл способен вызвать раздражение кожи, тяжелое украшение — растянуть мочку, а неудачная застежка — зацепиться за одежду или потеряться во время игры. Поэтому при выборе детских серег родителям важно учитывать сразу несколько факторов: материал, вес, форму и особенности крепления. Об этом «Известиям» рассказала технолог федеральной ювелирной сети Мария Никитина.

В каком возрасте лучше прокалывать уши ребенку

Единого возраста, подходящего для первого прокола ушей, нет. По словам технолога, процедуру можно проводить с шести месяцев, однако многие педиатры рекомендуют подождать, пока ребенок научится самостоятельно следить за украшением.

В младенчестве дети еще плохо контролируют движения и могут случайно задеть серьгу рукой. В три-четыре года появляется другая сложность: ребенок начинает активно интересоваться украшением, пытается его снять или покрутить. Это повышает вероятность травмирования мочки.

В семь-восемь лет желание проколоть уши чаще становится осознанным. Девочка уже лучше понимает, зачем нужны серьги, и может соблюдать правила ухода за ними. Поэтому в этом возрасте риски, связанные с неосторожными движениями и попытками снять украшение, становятся ниже.

При этом перед процедурой необходима консультация врача. Если у ребенка обострилась экзема или атопический дерматит, недавно была перенесена инфекция, есть склонность к образованию келоидных рубцов или нарушения свертываемости крови, прокол лучше отложить.

Важна и сезонность процедуры. Никитина советует планировать прокол на весну или осень.

Из какого металла выбрать первые серьги

Материал — один из главных критериев при покупке детских серег. Особенно внимательно к нему нужно относиться сразу после прокола, когда кожа еще заживает и остается чувствительной.

По словам Марии Никитиной, сразу после процедуры мастер устанавливает пусеты из медицинской стали или титана. Эти металлы считаются подходящими для свежего прокола благодаря гипоаллергенным свойствам. Если у ребенка есть склонность к аллергическим реакциям, предпочтение стоит отдать титану.

Когда канал в мочке полностью сформируется, можно рассматривать и другие варианты украшений. Среди них эксперт выделяет золото 750-й пробы. Такой сплав характеризуется высокой химической инертностью и редко вызывает аллергические реакции.

Подойдет и желтое золото 585-й пробы. Добавление меди и серебра делает его прочнее, при этом материал хорошо подходит для изготовления повседневных украшений.

Отдельного внимания заслуживает белое золото. При его выборе важно проверять состав сплава: предпочтительнее изделия с палладием или специальной отметкой об отсутствии никеля. Именно на этот компонент стоит обращать внимание людям, склонным к контактной аллергии.

Серебро также допустимо использовать для детских серег, однако такие украшения требуют более тщательного ухода. А вот от бижутерии и пластиковых изделий эксперт рекомендует отказаться. Подобные материалы могут окисляться и провоцировать раздражение кожи, дерматит и даже нагноение, в том числе в уже зажившем проколе.

Какими должны быть безопасные серьги для ребенка

При выборе первого украшения важен не только состав металла, но и конструкция изделия. Слишком тяжелые серьги создают дополнительную нагрузку на мочку, а выступающие элементы могут цепляться за волосы, одежду и головные уборы.

По рекомендации эксперта, оптимальный вес первых серег — до двух граммов. Лучше выбирать минималистичные модели с гладкой и плоской поверхностью. Они меньше мешают ребенку в повседневной жизни и подходят для постоянного ношения.

Сложный декор, острые края и крупные выступающие детали для первых украшений нежелательны. Особенно это касается малышей, которые много двигаются, играют и еще не всегда замечают, что серьга зацепилась за посторонний предмет.

Какая застежка лучше подходит для детских серег

Даже подходящий металл и небольшой вес не гарантируют удобства, если серьга имеет ненадежное или неподходящее крепление. Тип застежки стоит выбирать с учетом возраста ребенка и его активности.

Одним из наиболее удобных вариантов для малышей эксперт называет французскую застежку-петельку. Такая конструкция меньше цепляется за одежду и не мешает носить шапки. Это особенно важно для детей, которым приходится часто менять головные уборы во время прогулок.

Еще один распространенный вариант — английский замок. Он надежно фиксирует украшение, однако открыть его проще. Поэтому такие серьги могут подойти девочкам постарше, которые уже способны самостоятельно менять украшения.

Для активных игр можно рассмотреть серьги-кольца конго. Они плотно прилегают к уху, благодаря чему меньше выступают за его пределы. Однако при выборе важно следить, чтобы размер и конструкция изделия соответствовали анатомии детской мочки.

Отдельная категория — пусеты, или серьги-гвоздики. В этом случае предпочтительнее модели с винтовым замком: такое крепление надежнее удерживает украшение. Классическая застежка-бабочка и силиконовая заглушка могут незаметно соскользнуть, из-за чего серьгу легко потерять.

Как ухаживать за ушами после прокола

После процедуры важно соблюдать рекомендации по уходу, чтобы кожа нормально заживала. Первые серьги не стоит менять сразу после исчезновения неприятных ощущений: по словам Никитиной, заменить первоначальные пусеты на другие украшения можно через шесть-восемь недель. Однако окончательное формирование канала в мочке занимает больше времени.

В первые две недели после процедуры небольшое покраснение и выделение сукровицы могут быть нормальной реакцией организма. В этот период мочки рекомендуется обрабатывать дважды в день водными антисептиками.

Для ухода не советуют использовать спирт, зеленку и перекись водорода. Такие средства пересушивают кожу и способны замедлить заживление. Поэтому предпочтительнее придерживаться щадящей обработки.

При этом важно следить за состоянием прокола. Если появляются сильная боль, выраженный отек или гнойные выделения, необходимо обратиться к врачу, а не пытаться самостоятельно справиться с воспалением.

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