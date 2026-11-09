Куртукову, Лепса и Расторгуева внесли в базу данных ГУР Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Ведомство связывает музыкантов с поддержкой политики РФ и выступлениями перед военнослужащими.

Троих российских артистов внесли в базу данных ГУР Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Российская певица Татьяна Куртукова и народные артисты РФ Григорий Лепс и Николай Расторгуев оказались в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют сведения на портале базы, с которыми ознакомился ТАСС.

Авторы базы утверждают, что Куртукова поддерживает политику президента России Владимира Путина и регулярно участвует в государственных мероприятиях и концертах в поддержку российских военных.

В отношении Григория Лепса в базе также говорится о поддержке политики России и президента. Авторы перечисляют его выступления на массовых мероприятиях, в том числе концертах «Мы вместе!» и «Слава защитникам Отечества». Кроме того, певец неоднократно выступал в Крыму и Донецке, а в 2023 году посетил Донецкий республиканский травматологический центр вместе с Марией Львовой-Беловой и Денисом Пушилиным.

По данным базы, Лепс также посещал российских военных в больнице с концертом и был награжден орденом «За заслуги перед республикой» III степени. В 2024 году президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил ему специальную награду президента республики «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

В отношении Николая Расторгуева авторы базы указывают на его поддержку политики России в отношении Украины. Также отмечается, что солист «Любэ» входит в движение Putin Team и регулярно выступает на мероприятиях в поддержку российских военных.

Всего в базе War& Sanctions с 2022 года собраны сведения более чем о 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР связывает с российской пропагандой.

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