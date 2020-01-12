Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор одержит победу в поединке против американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246. Такого мнения придерживается действующий боец UFC Рамазан Эмеев.

«Они ударники, я думаю, хороший бой будет <…> Думаю, Макгрегор выиграет, потому что Макгрегор более, я думаю, сейчас нацелен на победу», — сказал Эмеев отметив, что ирландский боец закончит поединок досрочно.

При этом спортсмен добавил, что на состоянии Конора мог негативно сказаться длительный перерыв в карьере.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ирландец возобновит карьеру боем против американца Дональда Серроне. RT со ссылкой на западную прессу пишет, что за бой Конор заработает около пяти миллионов долларов без учета процента с платных трансляций и денег от спонсоров. Серроне получит два миллиона долларов.

Как сообщал 5-tv.ru, бой Макгрегор — Серроне пройдет 19 января в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. Начало — в шесть часов утра по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ.