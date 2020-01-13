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Отставку президента Абхазии прокомментировали в Совете Федерации

, 1:41 | Светлана Шевченко 23

Рауль Хаджимба заявил об уходе с поста главы государства после рекомендации парламента и на фоне антиправительственных протестов в Сухуме.

Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

Отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбы прокомментировали в Совете Федерации РФ. По мнению члена комитета по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, свое будущее в строго правовом поле должен решать только сам народ этой страны.

«Совершенно очевидно, что для процветания Абхазии необходима консолидация всего общества, объединение народа вокруг общенационального лидера. Кто он — определит народ Абхазии», — заявила она в интервью Iz.ru.

Она подчеркнула, что будущее Абхазии неразрывно связано с Россией, которая заинтересована в мире и стабильности в республике. 

Акции протеста начались в столице Абхазии Сухуме 9 января. Недовольные жители республики требовали отставки президента Рауля Хаджимбы, который опередил в сентябре 2019 года на выборах своего оппонента — председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию с незначительным перевесом. Кандидаты набрали 47,39% и 46,19% голосов, соответственно.

Сторонники оппозиции пытались штурмовать администрацию президента. Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги сентябрьского голосования и позднее ЦИК назначил повторные выборы на 22 марта. Несмотря на этот термин, согласно действующему законодательству республики, претендовать на пост главы республики смогут и новые кандидаты.

12 января помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл в Сухум, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса.

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