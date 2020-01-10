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Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента. В республике будут проведены повторные выборы, пишет РИА Новости.
Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба в Сухуме провел встречу с представителями оппозиции, которые требуют его отставки.
Как сообщал 5-tv.ru, протесты в Абхазии начались 9 января. Оппозиция захватила здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Протестующие потребовали его отставки. К тому же главу государства призвал парламент. Хаджимба отказался покинуть пост президента, сообщив о необходимости переговоров. В Совбезе республики заявили, что ситуация с протестами находится под контролем.