  1. Пятый канал
  4. Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента

, 21:55 | Игорь Рязов Видео 28

Решение суда первой инстанции было отменено, назначены повторные выборы в республике.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента. В республике будут проведены повторные выборы, пишет РИА Новости.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба в Сухуме провел встречу с представителями оппозиции, которые требуют его отставки.

Как сообщал 5-tv.ru, протесты в Абхазии начались 9 января. Оппозиция захватила здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Протестующие потребовали его отставки. К тому же главу государства призвал парламент. Хаджимба отказался покинуть пост президента, сообщив о необходимости переговоров. В Совбезе республики заявили, что ситуация с протестами находится под контролем.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

22:26
В СБУ считают приоритетными версиями крушения Boeing 737 попадание ракеты и теракт
22:11
Президент Абхазии опротестует решение Верховного суда, отменившего итоги выборов
22:02
«Поскользнулся, упал, ударился головой»: друг солиста «140 ударов в минуту» о смерти музыканта
21:55
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента
21:47
Вдова командира рухнувшего украинского Boeing рассказала о фатальной ошибке экипажа
21:39
Страны Запада пытаются спекулировать на катастрофе под Тегераном

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
«Лень бриться»: Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]