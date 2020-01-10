Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента. В республике будут проведены повторные выборы, пишет РИА Новости.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба в Сухуме провел встречу с представителями оппозиции, которые требуют его отставки.