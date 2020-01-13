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Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем по Ливии

, 2:35 | Светлана Шевченко 33

Сообщается, что в понедельник в российскую столицу прибудет и председатель Правительства национального согласия.

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар накануне прибыл в российскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Сообщается также, что в понедельник в Москве будет также председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Предполагается, что Хафтар и Саррадж проведут переговоры по урегулированию обострившейся некоторое время назад ситуации в Ливии. Об их предполагаемой встрече также накануне сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. По его словам, на переговорах присутствует турецкая делегация, а также спикер парламента, который заседает на востоке Ливии, Агил Салех.

Предварительно, Деньгов сообщил, что лидеры противоборствующих сторон Ливии планируют встречу с российским руководством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии.

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