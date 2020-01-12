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ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии

, 5:04 | Василий Заика Видео 37

Военные действия должны были быть прекращены с полуночи 12 января по инициативе России и Турции.

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Фото, видео: Reuters; www.globallookpress.com / Xinhua, Amru Salahuddien; Wikimedia.org Brigitte N. Brantley

Ливийское международно признанное правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаеза Сарраджа и ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Первым о нарушении договоренности о прекращении огня с использованием артиллерии на западе страны в районе Триполи сообщил генерал ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви. Позднее стало известно об аналогичном обвинении со стороны ПНС.

Отмечается, что официальных заявлений о нарушении режима прекращения военных действий с обеих сторон пока не поступало.

После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи Ливия прекратила быть единым государством. В стране установилось двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Парламент принимает решения независимо от столицы и сотрудничает с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фельдмаршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии.

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