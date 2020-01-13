Международный аэропорт на Филиппинах закрыт из-за вулкана Тааль

На Филиппинах в эти минуты идет экстренная эвакуация. Всего в 100 километрах от столицы республики проснулся вулкан Тааль. Он выбросил огромный столб дыма и пепла. Закрыт международный аэропорт. МИД РФ призвал отдыхающих там россиян связаться со своими авиакомпаниями.

После ЧП жителей сразу трех городов перевезли в безопасное место. Рядом с вулканом зафиксирована серия подземных толчков. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Зато известно число погибших в США из-за торнадо. В списке жертв уже 11 человек. Ветер до 60 метров в секунду сносил дома и переворачивал машины. В нескольких штатах без света до сих пор остаются 67 тысяч человек.

Под воду уходит и столица Объединенных арабских эмиратов. Дубай накрыл сильнейший ливень. Дороги превратились в бурлящие реки, проехать по ним удается далеко не всем. В сложной ситуации оказались тысячи туристов, в том числе и россияне. Они не могут покинуть страну: из-за потопа закрыт международный аэропорт, отменено уже больше ста рейсов.

Непогода удивила жителей Ливана и Иордании. Там выпал снег. В горах и пустыне — настоящие сугробы. Очевидцы делятся фотографиями редкого природного явления. Обычно температура воздуха там колеблется от 30 до 45 градусов тепла. Поэтому снеговики на фоне местных пейзажей смотрятся крайне удивительно.