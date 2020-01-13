Соединяющая восемь сел в Дагестане дорога превратилась в непроходимое болото

К такому бездорожью, не привыкать тысячам жителей Дагестана. Люди не могут добраться до своих сел. Путь, который соединяет восемь населенных пунктов превратился в непроходимое болото. Власти не скрывают, плохих дорог в регионе много, а на ремонт этого участка пока денег нет.

На этой дороге от федеральной трассы до села Шава постоянно кто-то кого-то вытягивает из грязных ловушек.

«Я глава администрации села, я по должности должен всех на этой дороге вытаскивать. Мы как раз едем к вам, вот хорошо, что я вас встретил».

Вот, тракторы пытаются вытянуть прицеп грузовика. Буксуют так, что дым валит, но безуспешно. Официальное название дороги — «Бабаюрт-Шава-Цумада». Это путь от федеральной трассы к селам Бабаюртовского района. Здесь живут более трех тысяч человек. По этой жиже каждый день ездят жители 14-ти сел. Люди жалуются уже пять лет. Пишут письма в Махачкалу и в Москву.

Однако сразу после приезда съемочной группы «Известий» на трассу направили грейдер. Мурад Магомедов выяснил — это лишь временное улучшение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как коммунальная авария затопила проспект Непокоренных в Санкт-Петербурге. Автомобили передвигались по двери в воде.