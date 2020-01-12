Видео: машины утопают в воде на проспекте Непокоренных в Петербурге

Коммунальная авария на Проспекте Непокоренных в северной части Петербурга превратила проезжую часть в озеро. Автомобили с трудом пересекают залитый участок у поворота на Кушелевскую дорогу.

Как уточняет портал 78.ru, холодная вода затопила магистраль из-за порыва трубы. На кадрах очевидцев видно, что машины проезжают место происшествия в воде по самые двери на протяжении не менее чем пятидесяти метров. Движение при этом на проспекте не нарушено.

Тем временем жители домов в Калининском и Выборгском районах сообщили, что остались без водоснабжения. Такая информация появилась в паблике соцсети «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В «Водоканале» заявили, что сведения об отключении воды не соответствуют действительности. По словам представителей организации, такой эффект может возникать из-за перепадов давления при переподключении. Количество домов, которые «могут быть на вытекании в связи с дефектом на Непокоренных» уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередная коммунальная авария оставила без воды 160 тысяч жителей Кубани.