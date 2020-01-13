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  4. Спасти рядового енота: в Ленобласти ищут пропавшую в лесу звезду соцсетей

Спасти рядового енота: в Ленобласти ищут пропавшую в лесу звезду соцсетей

, 9:44 Эфирная новость 12

Восходящую звезду из Северной столицы зовут Йокки и ему чуть более двух лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul, 5-tv.ru

В Выборгском районе Ленобласти идет поисково-спасательная операция. Десятки волонтеров разыскивают домашнего любимца и звезду соцсетей енота Йокки.

Он потерялся 31 декабря и с тех пор ни одного известия. Правда нашлись свидетели, которые видели животное в окрестностях. Хозяева благодарят всех волонтеров и гарантируют вознаграждение тому, кто найдет их любимца.

Александра с подругой из Петербурга из тех, что поочередно дежурят в природном парке. С утра до вечера со своими доберманами и голландской овчаркой они всего на шаг отстают от проворного Йокки. Проблема в том, что собаки дневные охотники, а еноты активнее ночью. Именно в это время их чаще всего и теряют неопытные хозяева.  

Йокки очень ждут дома и обещают ему пюре из манго и креветки. Андрей Захаров с последней информацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других прославившихся на весь мир животных из России. Три поросенка устроили «пьяный дебош» в супермаркете Тюмени.

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