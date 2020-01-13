Спасти рядового енота: в Ленобласти ищут пропавшую в лесу звезду соцсетей

В Выборгском районе Ленобласти идет поисково-спасательная операция. Десятки волонтеров разыскивают домашнего любимца и звезду соцсетей енота Йокки.

Он потерялся 31 декабря и с тех пор ни одного известия. Правда нашлись свидетели, которые видели животное в окрестностях. Хозяева благодарят всех волонтеров и гарантируют вознаграждение тому, кто найдет их любимца.

Александра с подругой из Петербурга из тех, что поочередно дежурят в природном парке. С утра до вечера со своими доберманами и голландской овчаркой они всего на шаг отстают от проворного Йокки. Проблема в том, что собаки дневные охотники, а еноты активнее ночью. Именно в это время их чаще всего и теряют неопытные хозяева.

Йокки очень ждут дома и обещают ему пюре из манго и креветки. Андрей Захаров с последней информацией.

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