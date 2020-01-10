Три поросенка устроили «пьяный дебош» в супермаркете Тюмени

Три поросенка из Тюмени прославились на весь мир. Об их «пьяном дебоше» в супермаркете сообщают ведущие западные СМИ.

Животные сбежали с частного подворья и явились в магазин, где начали разгуливать по торговому залу, столкнули с прилавка и разбили две бутылки коньяка и тут же его выпили. После чего заглянули в отдел «Фрукты и овощи». И все это на глазах изумленных покупателей, которые сняли происходящее на видео.

Ролик быстро стал популярным, причем не только в России. Новость про свинский загул в Тюмени опубликовала британская Daily Mail и другие СМИ. В комментариях пользователи отмечают, что год Свиньи как раз только что закончился, и все, что остается хрюшкам, — это напиться с горя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяные еноты заполонили улицы пригорода столицы Канады.