  1. Пятый канал
  4. Три поросенка устроили «пьяный дебош» в супермаркете Тюмени

Три поросенка устроили «пьяный дебош» в супермаркете Тюмени

, 21:12 Эфирная новость 76

Новость о «свинском загуле» попала на страницы ведущих мировых СМИ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Voß; 5-tv.ru

Три поросенка из Тюмени прославились на весь мир. Об их «пьяном дебоше» в супермаркете сообщают ведущие западные СМИ.

Животные сбежали с частного подворья и явились в магазин, где начали разгуливать по торговому залу, столкнули с прилавка и разбили две бутылки коньяка и тут же его выпили. После чего заглянули в отдел «Фрукты и овощи». И все это на глазах изумленных покупателей, которые сняли происходящее на видео.

Ролик быстро стал популярным, причем не только в России. Новость про свинский загул в Тюмени опубликовала британская Daily Mail и другие СМИ. В комментариях пользователи отмечают, что год Свиньи как раз только что закончился, и все, что остается хрюшкам, — это напиться с горя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пьяные еноты заполонили улицы пригорода столицы Канады. 

Читайте также

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

Последние новости

22:26
В СБУ считают приоритетными версиями крушения Boeing 737 попадание ракеты и теракт
22:11
Президент Абхазии опротестует решение Верховного суда, отменившего итоги выборов
22:02
«Поскользнулся, упал, ударился головой»: друг солиста «140 ударов в минуту» о смерти музыканта
21:55
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента
21:47
Вдова командира рухнувшего украинского Boeing рассказала о фатальной ошибке экипажа
21:39
Страны Запада пытаются спекулировать на катастрофе под Тегераном

Сейчас читают

Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака
«Лень бриться»: Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]