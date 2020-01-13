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Режиссер фильма «Приключения Электроника» скончался в США

, 8:38 | Светлана Шевченко Срочная новость 59

Константину Бромбергу было 80 лет.

Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» скончался в США. Константину Бромбергу было 80 лет.

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