Директор школы и двое студентов изрезали ножом супругу депутата в Москве

Директор школы и два студента московских вузов подозреваются в нападении с ножом на супругу депутата в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники подкараулили женщину около дома на улице, где несколько раз ударили ножом в живот и шею. Пострадавшая с тяжелыми ранениями была в экстренном порядке госпитализирована.

Подозреваемых в нападении вскоре задержали правоохранители. Ими оказались 36-летняя директор среднеобразовательной школы, а также 21-летний и 20-летние третьекурсники московских университетов. В настоящий момент следователи выясняют мотивы подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал новые детали нападения на «Короля мерседесов» Людвига Байсера в Москве.