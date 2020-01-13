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  4. Директор школы и двое студентов изрезали ножом супругу депутата в Москве

Директор школы и двое студентов изрезали ножом супругу депутата в Москве

, 10:52 | Василий Заика Видео 82

Подозреваемые задержаны. Их мотивы выясняются. Возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images

Директор школы и два студента московских вузов подозреваются в нападении с ножом на супругу депутата в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленники подкараулили женщину около дома на улице, где несколько раз ударили ножом в живот и шею. Пострадавшая с тяжелыми ранениями была в экстренном порядке госпитализирована.

Подозреваемых в нападении вскоре задержали правоохранители. Ими оказались 36-летняя директор среднеобразовательной школы, а также 21-летний и 20-летние третьекурсники московских университетов. В настоящий момент следователи выясняют мотивы подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал новые детали нападения на «Короля мерседесов» Людвига Байсера в Москве.

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