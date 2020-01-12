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Новые детали нападения на «Короля мерседесов» Людвига Байсера в Москве

, 15:00 | Ниса Мурзанаева Видео 44

Блогера, по его словам, ранили и ограбили неподалеку от станции столичного метро «Красные ворота» на улице Садовой-Спасской.

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Фото, видео: Instagram @ludvig_bayser; 5-tv.ru

Появились новые подробности в деле о нападении на блогера Людвига Байсера, известного как «Король мерседесов». Инцидент произошел в новогоднюю ночь в районе станции метро «Красные ворота» на улице Садовой-Спасской в столице.

Людвиг Байсер обратился в правоохранительные органы и заявил — на него с ножом напал неизвестный. Также, по словам блогера, злоумышленник присвоил ключи от автомобиля его знакомого.

Однако «Король мерседесов» не смог назвать сотрудникам полиции ни номер телефона своего товарища, ни цифры госзнака машины. Спустя 30 минут блогер вообще попросил не проводить проверку.

На опубликованных в сети кадрах, Людвиг Байсер рассказывает о конфликте с неизвестным.

«Пришел, засадил мне ножом <…> исподтишка», — поделился Людвиг Байсер.

Вот только свидетели происшествия утверждают — никто в отношении «Короля мерседесов» насилия не применял, пишет РЕН ТВ.

Спустя десять дней Байсер повторно обратился к правоохранителям с жалобой на то, что все тот же неизвестный гражданин повредил ему крыло машины.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту первого инцидента, описанного в заявлении блогера от 1 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Короля Мерседесов» Людвига Байсера избили и ограбили в центре Москвы.

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