Видео: «Пируэты» свадебного кортежа на оживленной улице в Бурятии заинтересовали ГИБДД

«Пируэты» участников свадебного кортежа в столице Республики Бурятия попали на видео. На кадрах видно, как во время традиционных «покатушек» на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ водители заняли всю проезжую часть по дороге к загсу.

Один из автолюбителей, ехавший в колонне, в определенный момент лихо разворачивается «против шерсти» и продолжает движение задним ходом.

«Свадебный кортеж выполняет пируэты в Улан-Удэ. При выполнении этого трюка никто не пострадал. Счастья молодоженам!» — так озаглавлено видео в социальных сетях.

По информации местных СМИ, в региональном управлении ГИБДД уже отреагировали на видеоролик. В настоящий момент автоинспекторы проводят проверку и устанавливают личность «лихача».

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