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Походка как Майбах: Певец-стритрейсер перегородил Новый Арбат для съемок клипа

, 20:23 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 3 449

Гриша Зироян, так же известный как Ziroy, в окружении люксовых автомобилей вышагивает по магистрали в час-пик, распевая рэп.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, Instagram @ziroyofficial

Певец-стритрейсер Гриша Зироян, так же известный как Ziroy, перегородил Новый Арбат для съемок клипа. Как стало известно 5-tv.ru, видеозаписью уже заинтересовались в столичном ГИБДД.

На кадрах видно, как молодой человек в черном с золотом халате, красных гольфах и домашних тапочках вышагивает по магистрали в час-пик, распевая рэп. Движение по Новому Арбату таким образом оказалось заблокировано.

К слову, Зироян уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Так летом 2017 года, как сообщает РЕН ТВ, он гонял на своей машине по столице, играя в шашечки. При этом стритрейсер подрезал и провоцировал аварии.

Теперь же он сменил увлечение гонками на музыку, но любовь к эпатажу и хулиганству на дорогах похоже, что не пропала.

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