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Уголовное дело возбуждено по факту задержания журналиста Голунова

, 17:03 | Сергей Зеленский 23

Речь идет о статье «превышение должностных полномочий».

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Уголовное дело по факту задержания в июне 2019 года журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова возбуждено по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

19 декабря 2019 года в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком того инцидента, глава государства ответил, что такой информации «пока нет».

Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Он заявил, что не виновен, а запрещенные вещества ему подбросили. Нестыковки и нарушения при задержании вызвали скандал и возмущение общественности. 11 июня мужчина был освобожден из-под ареста в связи с недоказанностью вины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему материалы дела о подбрасывании наркотиков Ивану Голунову засекретили.

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