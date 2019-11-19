Почему материалы дела о подбрасывании наркотиков Ивану Голунову засекретили

Материалы дела Ивана Голунова могли быть засекречены благодаря усилиям сотрудника МВД Андрея Щирова — именно его подчиненные задерживали журналиста. Такой вывод можно сделать из расследования, проведенного изданием «Известия».

Кто такой Андрей Щиров

До недавнего времени Андрей Щиров возглавлял антинаркотический отдел УВД Западного административного округа Москвы. Его уволили в связи со скандалом о должностном преступлении при задержании Ивана Голунова. Журналисту подкинули наркотики.

До работы в органах Щиров окончил милицейский вуз. Однокурсники говорили, что учился он блестяще. Затем мужчина пошел работать в МВД, и с тех пор всегда был связан с борьбой с наркотиками.

Скандалы, связанные с Андреем Щировым

В 2004 году фамилия Щирова появилась в прессе в связи с громким делом Ульяны (по паспорту Цибаб — Прим. ред.) Хмелевой. «Известия» пишут, что он и его коллеги могли быть причастны к подбрасыванию ей наркотиков, а также краже драгоценностей и 110 тысяч долларов из ее квартиры.

Издание сообщает со ссылкой на Хмелеву, что с помощью громкого дела против нее Щиров пытался защититься от преследования полицейских из управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Они в марте 2004 года задержали машину со 178 килограммами героина. По некоторым сведениям, автомобиль сопровождал Щиров.

Удивительный карьерный рост младшего брата Щирова

В расследовании «Известий» также говорится, что пока Щиров работал в полиции, по карьерной лестнице очень быстро поднимался его младший брат Денис. В 24 года он стал руководителем юридического отдела в торговом доме «Бронницкий ювелир». В 2008–2009 годах эта компания участвовала в скандале из-за сомнительных сделок на российском рынке драгметаллов.

Одна из замешанных в скандале компаний — «Совинком» — позже стала одним из учредителей «Фонд поддержки правоохранительных органов ЗАО Москвы». Издание пишет, что такие организации служат «общаками» силовиков. Именно оттуда берутся деньги на дорогие дома, автомобили и другие атрибуты шикарной жизни отставных и действующих полицейских.

Богатства человека, подчиненные которого задержали Голунова

Кстати, Андрей Щиров, его мать и отец официально владеют не менее чем девятью участками в садоводческом некоммерческом товариществе «Сплав-2» в Наро-Фоминском районе. Общая площадь их участков составляет около одного гектара. Эта земля и находящиеся на ней три объекта капитального строительства стоят около 30 миллионов рублей.

Также семья владеет землей рядом с коттеджным поселком в деревне Горчаково, автомобилем Chevrolet Niva с прицепом и Volvo XC90. На тещу Щирова зарегистрирован автомобиль Audi 3, которым пользуется бывший полицейский. «Известия» пишут, что все это вряд ли могло быть куплено на офицерскую зарплату.

Расследование по делу Ивану Голунова

В заключение в статье говорится, что, несмотря на все изложенное, у правоохранительной системы нет претензий в адрес Щирова, за исключением размытой формулировки увольнения «по отрицательным мотивам».

«Вялое расследование как бы намекает, что виновных в незаконном привлечении Голунова к уголовной ответственности может и не оказаться. Если так, то Щиров действительно сможет восстановиться на службе» — подытоживает издание.

Как сообщал 5-tv.ru журналист Иван Голунов был отпущен 11 июня. В тот же день стало известно, что президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос об увольнении генералов из-за дела журналиста.