Кремль обновил раздел архивных видео и фото к 20-летию Путина у власти

Кремль дополнил раздел сайта президента России 20.kremlin.ru, посвященный 20-летию Владимира Путина у власти, следующим блоком архивных видеозаписей и фото — в период с 2005 по 2009 год включительно.

В 2005 году страна отмечала 60-летние Победы в Великой Отечественно войне. Этому событию было посвящено много мероприятий, в которых принимал участие и глава государства. В этом же году состоялось знакомство Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, которые приехал на переговоры в Москву. В 2006 году в Послании Федеральному Собранию президент обратил внимание на проблему демографии, предложив вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. В 2007 году Владивосток был объявлен местом проведения АТЭС.

В 2008 году Путин в должности премьер-министра плотно занялся внутрироссийской тематикой. Однако и международные дела, в частности, трагические события на Кавказе, где Грузия развязала войну против мирных жителей и российских миротворцев, были в повестке дня Путина.

2009 год вошел в историю, в том числе как восстановление после мирового кризиса, который в значительной степени отразился и на российской экономике.

На сайте 20.kremlin.ru отмечается, что этот проект — не энциклопедия, не летопись, а мультимедийный альбом, в котором собраны яркие моменты и интересные вехи, связанные с работой Путина. В настоящий момент здесь размещены материалы за первые десять лет, и в дальнейшем альбом, посвященный 20-летию работы Путина на высших государственных должностях, будет дополняться.