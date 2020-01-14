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Как распознать аварийную ситуацию на борту самолета

, 3:56 | Карина Бернтгольц Видео 9

Стюардесса рассказала, в каких случаях, находясь в салоне авиалайнера, стоит волноваться.

Фото: www.globallookpress.com /Foto: Frank Sorge, via www.imago

Американская стюардесса дала рекомендации пассажирам по тому, как распознать аварийную ситуацию на борту самолета. По словам специалиста, о проблемах во время полета может свидетельствовать поведение бортпроводников. Она убеждена, что спокойствие персонала говорит о стабильности движения, в то время как нервное поведение сотрудников авиакомпании означает, что происходящее действительно внушает опасения.

«Если вы видите, что они спокойно делают свою работу, то все в порядке. Если что-то действительно не так, вы заметите, как они нервничают», — пояснила стюардесса в интервью изданию Express.

Другой эксперт, в свою очередь, добавил, что путешественникам не стоит волноваться из-за турбулентности, поскольку проектировка самолета позволяет выдерживать ее.

«Самолет спроектирован так, чтобы выдерживать ее, как автомобиль с достаточно хорошей подвеской, чтобы ездить по неровным дорогам с выбоинами», — успокоил пассажиров специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

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