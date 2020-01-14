Лавров в Шри-Ланке обсудил с журналистами деструктивную роль США в регионе

Индийский океан стал площадкой для борьбы за влияние в регионе. И главную деструктивную роль в этом играют США. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью прессе Шри-Ланки накануне своего визита в эту страну.

Лавров подчеркнул, что концепция Вашингтона о «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе» направлена на разрушение сотрудничества между прибрежными и островными государствами.

«Ее истинная цель — разделить государства региона на „группы по интересам“, ослабить многосторонние начала функционирования региональной системы межгосударственных отношений, чтобы установить собственное доминирование», — заявил Лавров.

Говоря об отношениях наших стран, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова предложить продукцию отечественных предприятий — в том числе авиастроительных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о том, как «пятерка» стран БРИКС формирует новое мироустройство вопреки желаниям США.