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В России отменят проверки по мигрантам

, 8:32 Эфирная новость 15

В Кабмине предполагают, что освободит предпринимателей от «лишних» проблем и бумажной волокиты.

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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru

В России хотят отменить плановые проверки предприятий, которые принимают на работу мигрантов. С таким предложением выступили в Кабмине.

По мнению чиновников, это освободит предпринимателей от «лишних» проблем и бумажной волокиты. Численность трудоспособного населения сокращается, а новые кадры нужны уже сейчас.

Вот только в Госдуме с авторами идеи категорически не согласны. Депутаты считают, что это приведет к очередному наплыву «нелегалов». А граждане страны лишатся рабочих мест. Ведь их труд обходится бизнесу дороже. Между тем, уже осенью законопроект планируется представить на рассмотрение в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении президента России Владимира Путина по вопросу влияния миграции на экономику.

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