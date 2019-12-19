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  4. Путин: Экономике нужна миграция, но к этому вопросу нужно подходить системно

Путин: Экономике нужна миграция, но к этому вопросу нужно подходить системно

, 15:41 | Сергей Зеленский Видео 20

При этом президент РФ отметил, что некоторые приезжие ведут себя так, как «не повели бы себя дома».

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

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Пресс-конференция Владимира Путина 88

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал свое видение решения миграционного вопроса в стране.

Глава государства отметил, что знающим русский язык и культуру иностранцам проще адаптироваться к нашим условиям, а потому в решении вопросов иммиграции в Россию нужно исходить из уровня образования и культурной близости мигрантов.

«Проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком, поэтому это легче для белорусов, украинцев, тех же молдаван — просто проще это делать, и местное население воспринимает это более спокойно», — сказал он.

Путин напомнил, что в настоящее время на территории РФ проживают около трех миллионов украинцев, и «примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе».

«Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, потому что там просто нужно внедрять нашу систему образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов», — отметил он.

Все это позволит приехавшим чувствовать себя более комфортно, и «не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре и истории», уверен президент.

«Некоторые мигранты ведут себя так, как не повели бы дома. Но экономика требует притока эмигрантов», — добавил он.

Глава российского государства подчеркнул, что эта тема требует системного рассмотрения.

Ранее Росстат объяснил рост притока мигрантов в Россию в начале 2019 года.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88
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