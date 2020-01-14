«Сразу хочется съесть»: Настя Каменских в бикини свела фанатов с ума

Фото Насти Каменских в бикини не оставило равнодушными ее поклонников. Певица отправилась в Мексику с мужем Алексеем Потапенко, известным как рэпер Потап.

Для очередного снимка с отдыха она позировала на фоне белоснежного пляжа, пальм и коттеджа. В кадре на ней купальник ярко-салатового цвета. Артистка вскинула руки вверх, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Instagram @kamenskux

Подписчики не остались равнодушны и в комментариях отметили, что Каменских в прекрасной форме. При этом многие фанаты раскритиковали ее прелести на другом снимке из той же фотосессии. Там Настя стоит не лицом, а спиной к камере. Певице написали, что на отдыхе она потеряла аппетитные округлости. Но то, что пользователи увидели спереди, понравилось им больше.

«Фигура такая, что сразу хочется съесть»,

«Красотка на миллион»,

«Настя, я от ваших форм с ума схожу», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских в латексном боди спела о любви.