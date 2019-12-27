«Горячая девушка»: Настя Каменских в латексном боди спела о любви

Исполнение песни Elefante Насти Каменских разобщило ее поклонников. Певица презентовала трек на сцене, сопроводив пение эротическим шоу.

Сама она при этом вышла к зрителям в латексном боди и леопардовых колготках, демонстрируя аппетитные формы. Откровенный наряд звезды прикрывал розовый пиджак. При этом жена Потапа эротично двигала бедрами. Одну часть фанатов тем самым она привела в восторг, а других смутила.

«Невероятная радость делиться своим творчеством и получать столько положительных эмоций в обмен! Счастлива, что и вам, и за рубежом, в том числе в Мексике, Канаде, Латинской Америке нравится сочетание латиноамериканских ритмов и украинской свирели!» — написала Каменских в Instagram о песне, которую сама называет хитом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 26 Дек 2019 в 5:12 PST

В Elefante на испанском, немного на украинском и на английском Настя поет о любви. Строчки о гигантском слоновьем хоботе, играх без одежды и занятиях любовью в машине посреди темного леса тоже не вызвали воодушевления у поборников нравственности. Другим же — ритмичный трек пришелся по вкусу, как и его презентация.

«Невероятно крутая песня. Будем под нее жечь в праздники»;

«Слова кошмарные»;

«Горячая девушка»;

«Очень люблю смотреть на твои движения на сцене, во мне прям огонь от этого внутри», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских покорила сеть стройными ногами в откровенном наряде.