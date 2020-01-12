«Где попа, как у Ким?» Настя Каменских в купальнике разочаровала поклонников

Украинская певица Настя Каменских, встречающая начало года в одной из жарких экзотических стран вместе с супругом и партнером по шоу-бизнесу Алексеем Потапенко (Потапом), порадовала поклонников знойным фото в кислотного цвета купальнике с тропического пляжа.

«Вот это тело! Огонь!»

«Настя, ты шикарна!» — комментируют снимок фанаты.

Instagram @kamenskux

Однако не все остались довольны увиденным. Некоторым показалось, что фигура 32-летней артистки несколько изменилась не в лучшую сторону.

«Видимо отдыха больше чем нужно, а спорта меньше чем обычно…»

«Что-то все посдувалось»

«Где попа, как у Ким?»

«Мне она больше нравилась, когда была пышкой», — пишут разочарованные пользователи.

Участники дуэта «Потап и Настя», работавшие вместе с 2006 года, в октябре 2017 года объявили о своем решении «поставить на паузу» творческую жизнь коллектива. А год спустя Алексей Потапенко и Анастасия Каменских официально стали мужем и женой. . Однако, как рассказывал 5-tv.ru, пара объявила об этом только через полгода, когда решила наконец сыграть свадьбу.