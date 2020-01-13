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  4. СК: Житель Алтайского края систематически избивал шестерых детей

СК: Житель Алтайского края систематически избивал шестерых детей

, 17:21 | Сергей Зеленский 12

Мать несовершеннолетних умерла.

Фото: www.globallookpress.com © Ron Nickel / Design Pics

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Хмелевка Заринского района Алтайского края по факту истязания находящихся у него на воспитании шестерых детей. Трое из них — малыши сожительницы от предыдущего брака, которая скончалась несколько дней назад.

По данным регионального СКР, мужчина с августа 2019 года систематически избивал детей руками, ногами и всем, что попадалось под руку. В настоящее время лишившиеся матери несовершеннолетние проживают у родственников.

Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение физических или психических страданий», наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный отец ведром избил восьмимесячного малыша в Бурятии.

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