СК: Житель Алтайского края систематически избивал шестерых детей

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Хмелевка Заринского района Алтайского края по факту истязания находящихся у него на воспитании шестерых детей. Трое из них — малыши сожительницы от предыдущего брака, которая скончалась несколько дней назад.

По данным регионального СКР, мужчина с августа 2019 года систематически избивал детей руками, ногами и всем, что попадалось под руку. В настоящее время лишившиеся матери несовершеннолетние проживают у родственников.

Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение физических или психических страданий», наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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