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Экс-менеджер Светы Яковлевой заявил, что фрик-дива украла у него миллион

, 11:41 | Ниса Мурзанаева Видео 14

Бывший представитель участницы многочисленных ток-шоу раскрыл подробности ее личной жизни.

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Фото, видео: Instagram @mtvsvetavip

Российская фрик-дива 26-летняя Света Яковлева продолжает эпатировать общественность ярким макияжем и странными нарядами. Бывший менеджер участницы многочисленных ток-шоу Николай Титов рассказал о ее повседневном поведении вне публичного пространства.

По словам экс-менеджера, Света Яковлева украла у него один миллион рублей. Однажды в его квартире проходили съемки, в которых участвовала телезвезда. Пропажа денег обнаружилась как раз после ее отъезда. Полиция задержала фрик-диву на следующий день.

«На руках у нее было лишь 900 тысяч. Остальные деньги она успела спустить в клубе, потратила на другие нужды — оплатила один из кредитов, которых у нее немерено», — цитирует бывшего представителя знаменитости Starhit.

Николай Титов утверждает, что теперь Света Яковлева ходит по различным телепередачам и клевещет на него. Однако, по его словам, это еще не самая страшная участь.

«Как-то Света заказала своего бывшего директора Сергея Ределя. Мне кажется, она увлекается запрещенными препаратами. Иначе просто нельзя объяснить ее поведение», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков.

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