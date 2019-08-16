Фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков

Девушка-фрик по имени Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информацию ее директора по пиару Николая Титова.

«Ну да, есть такое», — сказал Титов.

Других подробностей по поводу состояния Светы Яковлевой мужчина не привел, сказав, что «не должен отчитываться».

«Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, и если она считает, что ведет его вот так», — отметил Николай Титов.

Также не удалось выяснить, в какую больницу госпитализировали светскую львицу.

Света Яковлева прославилась на всю страну в 2010 году. После появления в сети юмористического ролика с ее участием. С тех пор светская львица участвовала во множестве телевизионных шоу, таких как «Прямой эфир», «Минута славы» и «Давай поженимся!» . Света Яковлева даже пыталась принять участие в телепроекте «Дом-2», но ей не удалось пройти кастинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков.