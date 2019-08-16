Фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков

Девушка-фрик по имени Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информацию ее директора по пиару Николая Титова.
Других подробностей по поводу состояния Светы Яковлевой мужчина не привел, сказав, что
Также не удалось выяснить, в какую больницу госпитализировали светскую львицу.
Света Яковлева прославилась на всю страну в 2010 году. После появления в сети юмористического ролика с ее участием. С тех пор светская львица участвовала во множестве телевизионных шоу, таких как
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков.