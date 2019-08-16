  1. Пятый канал
  4. Фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков

Фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков

, 21:59 427

Информацию подтвердил ее директор по пиару Николай Титов.

Фото : Instagram @mtvsvetavip

Девушка-фрик по имени Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информацию ее директора по пиару Николая Титова.

«Ну да, есть такое», — сказал Титов.

Других подробностей по поводу состояния Светы Яковлевой мужчина не привел, сказав, что «не должен отчитываться».

«Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, и если она считает, что ведет его вот так», — отметил Николай Титов.

Также не удалось выяснить, в какую больницу госпитализировали светскую львицу.

Света Яковлева прославилась на всю страну в 2010 году. После появления в сети юмористического ролика с ее участием. С тех пор светская львица участвовала во множестве телевизионных шоу, таких как «Прямой эфир», «Минута славы» и «Давай поженимся!». Света Яковлева даже пыталась принять участие в телепроекте «Дом-2», но ей не удалось пройти кастинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков.

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

Последние новости

23:18
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий США
23:02
«Женщин люблю больше»: Анна Семенович ответила на провокационный вопрос
22:46
Сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург
22:31
Звезда «Жестоких игр» поделилась снимком после курса химиотерапии
22:16
Как будут убирать А-321 с кукурузного поля? Отвечает эксперт
21:59
Фрик-дива Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиков

Сейчас читают

Дарья Мороз призналась, что содержала Константина Богомолова
«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»
«Ух, какая девушка»: «Русская Кардашьян» в черном полупрозрачном минибоди — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги