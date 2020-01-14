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  4. Режиссера фильма «Ассы» Сергея Соловьева госпитализировали

Режиссера фильма «Ассы» Сергея Соловьева госпитализировали

, 11:04 | Алиса Маркова Срочная новость 2 401

Сейчас кинематографист находится в реанимации.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный советский и российский режиссер Сергей Соловьев попал в больницу. Деятеля кино госпитализировали после того, как он пожаловался на боли. Сейчас, по данным ТАСС, Сергей Соловьев находится в реанимации. Опасности для жизни нет, состояние стабильное. Обстоятельства произошедшего утоняются.

Сергею Соловьеву 75 лет. За годы своей карьеры он снял множество любимых зрителями фильмов, среди них: «Ассы», «Три сестры», «Дом под звездным небом» и другие. Известно, что деятель кино страдает диабетом.

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