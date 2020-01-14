На Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров

На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста. 36-летний мужчина получил серьезные травмы, когда попытался покорить самую высокую гору Европы и сорвался с пика. Все произошло на высоте 4800 метров. К счастью, экстремал за ранее поставил в известность сотрудников МЧС о своем восхождении и смог подать сигнал SOS. Мужчину оперативно обнаружили и спустили вниз. Сейчас его осматривают медики. Сообщается, что жизни альпиниста ничего не угрожает.