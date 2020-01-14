На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста. 36-летний мужчина получил серьезные травмы, когда попытался покорить самую высокую гору Европы и сорвался с пика. Все произошло на высоте 4800 метров. К счастью, экстремал за ранее поставил в известность сотрудников МЧС о своем восхождении и смог подать сигнал SOS. Мужчину оперативно обнаружили и спустили вниз. Сейчас его осматривают медики. Сообщается, что жизни альпиниста ничего не угрожает.
На Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров
Сегодня, 13:16 | Алиса Маркова Происшествия Видео 4
Альпинист из Белоруссии получил травмы во время восхождения на гору, его эвакуировали спасатели.
Смотрите также:
Закрыть
Пять женских имен, которые притягивают богатство
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным
Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Кто разбогатеет в 2020 году: нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения
Полностью обнаженная «британская Кардашьян» на качелях взбудоражила фанатов
Курникова показала подросших детей от Иглесиаса
Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Фото, видео: РИА Новости / Юрий Кавер, МЧС России
Читайте также
87%
-0.31 67.82
-0.23
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 13:21
- Видео: Пьяная мать едва не убила десятимесячную дочь в вагоне поезда
- 13:16
- На Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров
- 13:08
- Первые аресты по делу о крушении украинского Boeing прошли в Иране
- 13:00
- Финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа ограбили в Москве
- 12:51
- Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах
- 12:44
- Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку