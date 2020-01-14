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  4. На Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров

На Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров

, 13:16 | Алиса Маркова Видео 4

Альпинист из Белоруссии получил травмы во время восхождения на гору, его эвакуировали спасатели.

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Фото, видео: РИА Новости / Юрий Кавер, МЧС России

На Эльбрусе спасли белорусского альпиниста. 36-летний мужчина получил серьезные травмы, когда попытался покорить самую высокую гору Европы и сорвался с пика. Все произошло на высоте 4800 метров. К счастью, экстремал за ранее поставил в известность сотрудников МЧС о своем восхождении и смог подать сигнал SOS. Мужчину оперативно обнаружили и спустили вниз. Сейчас его осматривают медики. Сообщается, что жизни альпиниста ничего не угрожает.

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