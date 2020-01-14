  1. Пятый канал
  4. Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

, 16:16 Эфирная новость 9

Любые контакты россиянина с внешним миром, в том числе и с близкими, теперь придется согласовывать по строгой схеме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher, 5-tv.ru

Виктора Бута, который отбывает наказание в американской тюрьме, перевели в спецблок для террористов. Об этом заявила его супруга. Причем произошло это без всяких причин.

Известно лишь одно — любые контакты россиянина с внешним миром, в том числе и с близкими, теперь придется согласовывать по строгой схеме. Ограничены посещения и телефонные звонки.

Супруга Бута сообщила о произошедшем в посольство России в Вашингтоне. В ближайшее время будет направлен запрос через госдепартамент в Бюро тюрем США.

Американские спецслужбы задержали россиянина в Таиланде 12 лет назад и обвинили в контрабанде оружия. Все обвинения наш соотечественник отвергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Виктор Бут спустя восемь лет впервые встретился с семьей в тюрьме.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.41
0.46 68.42
0.60
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

16:16
Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов
16:11
«Первым ударил врача»: глава больницы Петербурга о драке между медиком и пенсионером
15:58
Раскрыты ранее неизвестные детали жизни Виталины Цымбалюк-Романовской
15:53
Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле
15:46
Конор Макгрегор заявил, что пьянствовал перед боем с Хабибом Нурмагомедовым
15:39
Россия продолжит работать над урегулированием ситуации в Ливии

Сейчас читают

Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]