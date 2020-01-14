Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

Виктора Бута, который отбывает наказание в американской тюрьме, перевели в спецблок для террористов. Об этом заявила его супруга. Причем произошло это без всяких причин.

Известно лишь одно — любые контакты россиянина с внешним миром, в том числе и с близкими, теперь придется согласовывать по строгой схеме. Ограничены посещения и телефонные звонки.

Супруга Бута сообщила о произошедшем в посольство России в Вашингтоне. В ближайшее время будет направлен запрос через госдепартамент в Бюро тюрем США.

Американские спецслужбы задержали россиянина в Таиланде 12 лет назад и обвинили в контрабанде оружия. Все обвинения наш соотечественник отвергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Виктор Бут спустя восемь лет впервые встретился с семьей в тюрьме.