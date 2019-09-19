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  4. Виктор Бут спустя 8 лет впервые встретился с семьей в тюрьме

Виктор Бут спустя 8 лет впервые встретился с семьей в тюрьме

, 7:06 Эфирная новость 42

Алла Бут увидела супруга, отбывающего наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.

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Фото, видео: ТАСС

Российские дипломаты добились первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута с семьей.

Его супруга и дочь в сопровождении российского вице-консула прибыли в штат Иллинойс, где Бут отбывает 25-летний срок. Родные не виделись восемь лет.

Свидание продлилось четыре часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Затем экстрадировали в Америку. Через четыре года его признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, хотя никаких веских доказательств у американской стороны не было.

Адвокаты и родные уверены, что Бута посадили за решетку по политическим мотивам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Виктора Бута вынуждена доказывать родство с сыном из-за ошибки властей США.

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