Виктор Бут спустя 8 лет впервые встретился с семьей в тюрьме

Российские дипломаты добились первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута с семьей.

Его супруга и дочь в сопровождении российского вице-консула прибыли в штат Иллинойс, где Бут отбывает 25-летний срок. Родные не виделись восемь лет.

Свидание продлилось четыре часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Затем экстрадировали в Америку. Через четыре года его признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, хотя никаких веских доказательств у американской стороны не было.

Адвокаты и родные уверены, что Бута посадили за решетку по политическим мотивам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Виктора Бута вынуждена доказывать родство с сыном из-за ошибки властей США.