  1. Пятый канал
  4. Водка и коньяк подорожают с 1 января 2020 года

Водка и коньяк подорожают с 1 января 2020 года

, 23:29 | Сергей Зеленский Видео 6

Минфин РФ применяет эту меру для борьбы с дешевым контрафактом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Минимальная розничная цена (МРЦ) на некоторые виды крепкого алкоголя повысится с 1 января 2020 года. Такое решение приняло министерство финансов РФ.

Так, стоимость водки возрастет на 7% — до 230 рублей за полулитровую бутылку. В уходящем году самый низкий порог ее отпускной цены составляет 215 рублей.

Коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за бутылку, вместо нынешних 388 рублей.

Также ведомство на 16% повысит МРЦ на этиловый спирт из пищевого сырья. Теперь она составит 57 рублей за литр безводного спирта, отмечает ФАН. Это повышение произойдет впервые с 2015 года.

Кроме того ранее была установлена МРЦ на игристое вино (шампанское) — 164 рубля за 0,75 литра.

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь используются как инструмент для борьбы с дешевым контрафактом.

Как рассказывал 5-tv.ru, полицейским могут дать право проверять всех водителей на алкоголь.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

23:29
Водка и коньяк подорожают с 1 января 2020 года
23:28
У звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли начались проблемы со зрением
23:12
Как быстро заснуть — ТОП-5 экспресс-лайфхаков
23:01
Россиянка оказалась среди пострадавших при столкновении катера и яхты вблизи Пхукета
22:45
Американский драчун-рецидивист вновь изгнан с прямого эфира на российском ТВ
22:27
Сирийские военные отразили две мощные атаки террористов в Идлибе

Сейчас читают

«Это сценический или для жизни?!» Секси-наряд Светланы Лободы поразил фанатов
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
«Как девочка!»: Помолодевшая и постройневшая Пугачева произвела фурор в сети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]