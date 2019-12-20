Водка и коньяк подорожают с 1 января 2020 года

Минимальная розничная цена (МРЦ) на некоторые виды крепкого алкоголя повысится с 1 января 2020 года. Такое решение приняло министерство финансов РФ.

Так, стоимость водки возрастет на 7% — до 230 рублей за полулитровую бутылку. В уходящем году самый низкий порог ее отпускной цены составляет 215 рублей.

Коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за бутылку, вместо нынешних 388 рублей.

Также ведомство на 16% повысит МРЦ на этиловый спирт из пищевого сырья. Теперь она составит 57 рублей за литр безводного спирта, отмечает ФАН. Это повышение произойдет впервые с 2015 года.

Кроме того ранее была установлена МРЦ на игристое вино (шампанское) — 164 рубля за 0,75 литра.

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь используются как инструмент для борьбы с дешевым контрафактом.

Как рассказывал 5-tv.ru, полицейским могут дать право проверять всех водителей на алкоголь.