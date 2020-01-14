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  4. В королевской семье опасаются повторения истории принцессы Дианы с Меган и Гарри

В королевской семье опасаются повторения истории принцессы Дианы с Меган и Гарри

, 17:11 | Светлана Александрова 1 260

По мнению обозревателя Роберта Хардмана, Елизавета II не может забыть происходившего с герцогиней Уэльской между разводом с принцем Чарльзом и трагической гибелью в 1996 году.

Фото: Zuma\TASS

Несмотря на заявление Елизаветы II об «уважении» желания принца Гарри и Меган Маркл «жить более независимой жизнью», в королевской семье хорошо помнят, что произошло в прошлый раз, когда нечто подобное пыталась совершить принцесса Диана. О параллелях в повестках дня, вставших перед британской монархией в 1996 году и сейчас, рассуждает обозреватель Daily Mail Роберт Хардман.

Он отмечает, что несмотря на то, что после развода Диана Спенсер потеряла титул «королевского высочества» и должна была именоваться «Диана, герцогиня Уэльская», о чем были уведомлены все СМИ, пресса продолжала использовать королевские титулы, упоминая Диану, и не упускала ни одной мелочи на благотворительных мероприятиях, где она появлялась. Более того, организаторы иногда создавали для нее условия, каких не было даже у королевы.

Хардман вспоминает инцидент, который не мог не врезаться в память Елизавете II и принцу Филиппу. Одновременно с их официальной поездкой в Таиланд там оказалась и Диана, которая участвовала в спонсорском мероприятии. Ее пребывание в стране тогда совершенно затмило официальный визит монархов.

«За семь десятилетий образцового правления королевы никто и никогда не обвинял ее в преувеличении. Она склонна к преуменьшениям. И когда она говорит, что уход герцога и герцогини — „это сложный вопрос“, она имеет в виду глубокие проблемы, которые понимает лучше, чем кто-либо другой. И это вызовы, которые не приблизятся к решению в Сандрингеме», — заключает автор статьи.

Ранее 5-tv.ru, рассказывал о том, каковы истинные намерения, по мнению общественности, стоят за решением Гарри и Меган отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи.

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