  1. Пятый канал
  4. «Усидеть на двух стульях»: как принц Гарри и Маркл лицемерят о высоких помыслах

«Усидеть на двух стульях»: как принц Гарри и Маркл лицемерят о высоких помыслах

, 0:31 | Сергей Зеленский Видео 37

Герцог и герцогиня Сассекские хотят абстрагироваться от политики, но на деле занимаются вопросами, с ней связанными.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Famous, REUTERS

Сенсационное заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл о решении частично отказаться от королевских привилегий и переехать жить в Канаду потрясло не только основы британской монархии, но и заставило общественность повнимательнее присмотреться к истинности их намерений, пишет американский журнал Atlantic.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что хотят абстрагироваться от политики, играть более «прогрессивную роль в институте британской монархии» и в то же время жить «более частной, независимой жизнью». В Северной Америке пара планирует заняться, в том числе благотворительностью.

Однако вопрос отхода от политических процессов заведомо выглядит нереалистичным, если не сказать ложным. Принц Гарри и Маркл позиционируют себя как сторонники модного нынче экоактивизма, но на деле они об этом только говорят, а перемещаться по миру предпочитают на частном самолете. Более того, как известно, вопросы экологии в современном мире, как правило, инициируются всевозможными лобби транснациональных корпораций для получения гигантской прибыли в будущем.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что хотят остаться в королевской семье, сохранить титулы английской аристократии и дома, отремонтированные на деньги налогоплательщиков. Но при этом они не желают выполнять обязанности, связанные с такими привилегиями. Эта пара решила жить на два дома в Британии и Северной Америке, чтобы больше заниматься общественной деятельностью и самим решать, какие публичные мероприятия посещать.

13 января стало известно, что Елизавета II не против частичного отказа принца Гарри и Меган Маркл от привилегий и обязанностей, и с уважением и понимаем относится к их желанию жить более независимой жизнью.

Как передавал 5-tv.ru, британская пресса обвинила Маркл и принца Гарри также в лицемерии за новогодний подарок семимесячному сыну Арчи, назвав его «антиэкологичным». Маленький наследник получил «сухой» бассейн, наполненный разноцветными шариками из пластмассы.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

0:47
Путин и Меркель обсудили по телефону подготовку конференции по Ливии
0:31
«Усидеть на двух стульях»: как принц Гарри и Маркл лицемерят о высоких помыслах
0:15
Пять продуктов, которые помогают справиться с расстройством желудка
0:14
Очевидцы сообщают о стрельбе в пригороде Санкт-Петербурга
0:01
Обрезание Господне: Как провести 14 января, чтобы привлечь счастье и успех
23:42
Экс-судья Конституционного суда рассказал, почему оказался избит бывшей женой

Сейчас читают

«Старое обновится»: Пугачева шокировала фанатов поздравлением со Старым Новым годом
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]