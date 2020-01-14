«Усидеть на двух стульях»: как принц Гарри и Маркл лицемерят о высоких помыслах

Сенсационное заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл о решении частично отказаться от королевских привилегий и переехать жить в Канаду потрясло не только основы британской монархии, но и заставило общественность повнимательнее присмотреться к истинности их намерений, пишет американский журнал Atlantic.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что хотят абстрагироваться от политики, играть более «прогрессивную роль в институте британской монархии» и в то же время жить «более частной, независимой жизнью». В Северной Америке пара планирует заняться, в том числе благотворительностью.

Однако вопрос отхода от политических процессов заведомо выглядит нереалистичным, если не сказать ложным. Принц Гарри и Маркл позиционируют себя как сторонники модного нынче экоактивизма, но на деле они об этом только говорят, а перемещаться по миру предпочитают на частном самолете. Более того, как известно, вопросы экологии в современном мире, как правило, инициируются всевозможными лобби транснациональных корпораций для получения гигантской прибыли в будущем.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что хотят остаться в королевской семье, сохранить титулы английской аристократии и дома, отремонтированные на деньги налогоплательщиков. Но при этом они не желают выполнять обязанности, связанные с такими привилегиями. Эта пара решила жить на два дома в Британии и Северной Америке, чтобы больше заниматься общественной деятельностью и самим решать, какие публичные мероприятия посещать.

13 января стало известно, что Елизавета II не против частичного отказа принца Гарри и Меган Маркл от привилегий и обязанностей, и с уважением и понимаем относится к их желанию жить более независимой жизнью.

Как передавал 5-tv.ru, британская пресса обвинила Маркл и принца Гарри также в лицемерии за новогодний подарок семимесячному сыну Арчи, назвав его «антиэкологичным». Маленький наследник получил «сухой» бассейн, наполненный разноцветными шариками из пластмассы.