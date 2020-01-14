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Юлия Ковальчук показала редкий семейный кадр

, 23:42 | Алиса Старжевская Фото 76

Артистка вместе с родителями вышла на зимнюю прогулку по нарядной Москве.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук недавно показала в своем блоге, как провела новогодние каникулы с семьей. Редкий кадр с родителями девушка выложила в Instagram.

На фото 37-летняя Ковальчук обнимает любимых родственников: маму Светлану Васильевну и отца Олега Александровича. Поп-дива вспомнила, что выходить на улицы в Новый год для ее семьи уже давно вошло в традицию. По словам Юлии, праздничная Москва не уступает по красоте любому европейскому городу — девушка считает, что многие иностранцы приезжают посмотреть роскошную Красную площадь в Новый год.

Instagram @juliakovalchuk

«Пожалуй, это уже традиция на новогодние праздники выбираться гулять всей семьей. Во-первых, это очень напоминает мне наши совместные вылазки в детстве, правда ходили тогда или в степь, или на горку, но главное ведь компания!» — пишет Ковальчук.

В комментариях радостные поклонники поздравили семью певицы с прошедшими новогодними праздниками и пожелали ей тепла, добра и уюта — многие отметили, что до сих пор чтут и помнят семейные традиции.

«Со всеми наступившими тебя Юлечка и твою семью»;

«Семейные прогулки -как же это ценно»;

«Родители это здорово»;

«На мамочку очень похожа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук выложила в сеть пикантное видео.

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